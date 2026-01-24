A Bologna l’alleanza contro i re del mondo

A Bologna, nel fine settimana, si svolgerà un’assemblea mobilitata di movimenti, associazioni e attivisti. L’evento, intitolato “O re o [...]”, mira a promuovere un confronto su temi di partecipazione e lotta contro le strutture di potere. L’iniziativa si svolge al Tpo e rappresenta un momento di confronto tra realtà diverse, unendo le forze per un’azione condivisa.

No Kings In questo fine settimana una pluralità di movimenti, associazioni, reti culturali e sindacali, attivisti e spazi sociali si ritroverà al Tpo di Bologna per l'assemblea dell'evocativo titolo O re o libertà! Con l'intento di favorire una nuova alleanza contro i re del mondo, dai no Kings delle realtà statunitensi antifasciste, alla resistenza contro il quasi trentennale neo-zarismo putiniano. 24–25 GENNAIO TPO, BOLOGNA Contro i re del mondo nasce un'alleanza ribelle. Dai padroni dell'AI ai signori degli Stati nazione, il loro ordine si regge su dominio e guerra permanente. La pace che promettono è controllo. Gli accordi che firmano sman

