A Bientina un' aula studio in memoria di Giulio Regeni

A Bientina è stata inaugurata un’aula studio in memoria di Giulio Regeni, in occasione del decimo anniversario del suo rapimento e della sua scomparsa. L’iniziativa del Comune vuole ricordare la figura di Regeni, testimoniare la vicinanza alla sua famiglia e sottolineare l’importanza della memoria e del rispetto dei diritti umani. L’evento rappresenta un gesto di riconoscenza e impegno civico per mantenere vivo il ricordo.

In occasione del decimo anniversario dal rapimento e dalla tragica scomparsa di Giulio Regeni, avvenuti il 25 gennaio 2016, il Comune di Bientina intende rendere omaggio alla sua figura, rinnovando la propria vicinanza alla famiglia e ribadendo con forza l'impegno a non dimenticare.

