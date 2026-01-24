A 80 primavere salta sui gradini come un pivell

A 80 primavere, Luisin si muove con agilità e sicurezza tra il traffico intenso. Con passo deciso, attraversa la piazza e salta sui gradini del “canton di ball”, raggiungendo alcuni amici anziani già riuniti per condividere il pranzo. La sua energia e disinvoltura dimostrano che l’età è solo un numero, e che la vitalità può accompagnare ogni fase della vita.

Magni Il traffico era intenso e veloce pertanto el Luisin ha attraversato la piazza con passo assai svelto e disinvolto, balzando con gesto atletico, in barba alle sue quasi ottanta "primavere", sui "basei" del "canton di ball", dove erano già radunati alcuni anziani impegnati in quattro chiacchiere per tirar mezzogiorno. L'exploit del Luisin ha riempito di meraviglia gli amici. Interprete di questo incanto è stato il Carletto, con una delle sue uscite cariche di emozioni: "Ue Luisin se saltett ancamò 'me un pivell, ma che bravu". Con quel "pivell" il Carletto aveva voluto dire che l'amico Luigi aveva compiuto un'impresa come se fosse stato un ragazzo.

