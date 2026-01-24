I dati recenti mostrano che “Falsissimo” ha registrato 60 milioni di interazioni, contrastando le affermazioni di Corona. In passato, si usava dire che qualcuno “prendeva fischi per fiaschi” quando confondeva due cose diverse. Questo esempio evidenzia l’importanza di analizzare con attenzione le cifre e le fonti, evitando conclusioni affrettate basate su impressioni o dati parziali.

Un tempo quando qualcuno inciampava in qualche errore marchiano eravamo soliti dire che il poveretto aveva preso fischi per fiaschi, aveva grossolanamente confuse due cose diverse tra loro. Chissà, forse anche Fabrizio Corona parlando con i giornalisti al termine dell’udienza tenutasi al Tribunale di Milano per la richiesta di blocco dello streaming della nuova puntata dedicata all’affaire Signorini, ha preso fischi per fiaschi scambiando le interazioni con le visualizzazioni. «Qui stiamo parlando – ha detto Corona riferendosi alle performance degli account social di Falsisissimo.it - di 12-15 milioni di persone a puntata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "60 milioni di interazioni per Falsissimo". Ma i dati smentiscono Corona

Gli avvocati di Signorini attaccano i giganti del web: “Bloccate Corona e Falsissimo o vi chiediamo milioni di risarcimento”Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno inviato una diffida ai principali social network, chiedendo il blocco dei contenuti di Fabrizio Corona.

Mediaset rischia 10 MILIARDI: il Caso Signorini rovinerà Mediaset per SEMPRE - con Fabrizio Corona

Instant Mood: Interazioni, view e follower di Falsissimo.it

Falsissimo.it, i numeri reali del boom social di Corona: l’analisi di ArcadiaNel periodo compreso tra novembre 2024 e gennaio 2026, le interazioni complessive generate dai due account ufficiali superano di poco i cinque milioni ... affaritaliani.it

Uscendo dal tribunale, Fabrizio Corona rivendica numeri importanti, “60-70 milioni” di interazioni, più di un partito politico”. - facebook.com facebook

