Nonostante il buon responso della critica, il sequel di Nia DaCosta non sta impressionando al botteghino e già al secondo weekend farà registrare un brutto crollo negli incassi Nel suo weekend di debutto, 28 anni dopo: Il tempio delle ossa non è riuscito a scalzare dalla vetta il fenomeno di Avatar: Fuoco e Cenere e le cose potrebbero andare anche peggio per questo suo secondo weekend. Secondo le prime previsioni, in parte confermate dagli introiti registrati nella giornata di ieri (e dai soli 600mila dollari di giovedì), il sequel diretto da Nia DaCosta dovrebbe far registrare un crollo al box-office del 70% circa rispetto all'esordio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa crolla al box-office

Leggi anche: Tires di ossa il tempio delle ossa dopo 28 anni trailer ufficiale

Leggi anche: 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa – La Recensione in anteprima

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La saga di 28 anni dopo tocca il suo punto più basso con Il tempio delle ossa; 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa – Quando la scienza sfida il culto; 28 anni dopo - Il tempio delle ossa - La recensione; 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa, trama e cast del film horror in uscita al cinema.

28 anni dopo: Il tempio di ossa, la regista affronta il cameo di Cillian MurphyLa regista di 28 anni dopo: Il tempio di ossa ha affrontato il ritorno di Cillian Murphy e com'è stato possibile inserire quel cameo. comingsoon.it

28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa crolla al box-officeNonostante il buon responso della critica, il sequel di Nia DaCosta non sta impressionando al botteghino e già al secondo weekend farà registrare un brutto crollo negli incassi ... movieplayer.it

Bari, donna in coma da due anni dopo il parto: 8 medici indagati x.com

A 89 anni, dopo aver fatto perdere la testa a James Bond, Ursula Andress si è ritrovata a perdere il suo patrimonio: quasi 20 milioni di euro. Non in un casinò di Montecarlo, ma nel silenzio elegante di una gestione patrimoniale che oggi profuma di scandalo. - facebook.com facebook