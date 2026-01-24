26 Gennaio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 26 gennaio segna una giornata in cui l'oroscopo offre spunti per comprendere meglio le caratteristiche dei vari segni zodiacali. In questa data, le persone nate mostrano spesso determinazione e resistenza, qualità che le aiutano ad affrontare le sfide quotidiane. L’almanacco fornisce inoltre informazioni utili e consigli pratici, ideali per pianificare al meglio le proprie attività e conoscere meglio sé stessi e gli altri.

Oggi è il 26 gennaio. Chi è nato in questo giorno dimostra grande forza interiore e capacità di resistere alle prove più difficili. È una persona tenace, che non arretra di fronte alle avversità e sa dare valore al sacrificio e alla memoria.Santo del giorno: Santi Timoteo e Tito, vescovi.

