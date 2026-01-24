Il 24 gennaio si celebra Nostra Signora della Pace, patrona di Honolulu. In questa occasione si ricorda il suo ruolo come figura di guida e protezione, collegata alla presenza di due santi riconosciuti per il loro impegno nel servizio ai malati, agli ultimi e agli emarginati. La loro vita testimonia l’importanza della carità e della dedizione, valori fondamentali che continuano a ispirare molte persone nella quotidianità.

Nostra Signora della Pace è la Patrona di Honolulu, nelle Hawaii, dove operarono due grandi santi della carità che spesero la loro vita al servizio dei malati, degli ultimi e degli emarginati. A Honolulu, capitale e città più popolosa delle Hawaii, si trova la Cattedrale di Nostra Signora della Pace. È considerata la più antica cattedrale cattolica in uso negli Stati Uniti, oltre che uno degli edifici più antichi nel centro della città. I primi missionari cattolici arrivati dalla Francia nel 1827 ricevettero in dono da re Kamameha III il terreno sul quale sarebbe sorta la Cattedrale. I sacerdoti dedicarono la nuova costruzione e la loro missione a Nostra Signora della Pace, patrona dell’ordine della Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

24 gennaio, Nostra Signora della Pace: guidò l'opera di due grandi Santi

