24 gennaio 1920 il giorno in cui il mondo dell' arte perse Amedeo Modigliani

Il 24 gennaio 1920, il mondo dell’arte perdeva Amedeo Modigliani, pittore e scultore italiano noto per il suo stile distintivo. Nato a Livorno il 12 luglio 1884, Modigliani ha lasciato un’impronta significativa nel panorama artistico del Novecento. La sua scomparsa rappresenta un momento importante nella storia dell’arte, testimonianza di un talento che ha continuato a influenzare generazioni successive.

Firenze, 24 gennaio 2026 – Il 24 gennaio del 1920 moriva prematuramente Amedeo Modigliani. Era nato a Livorno il 12 luglio 1884. Ancora oggi è tra gli artisti più amati, oltre che per il genio e per l'inconfondibile cifra, soprattutto per il mito romantico che ancora avvolge la sua figura. Dandy trasgressivo e libero, Modigliani fu in realtà, durante la breve vita, un genio incompreso e anche per questo si rifugiò nel vino e nell'assenzio, condividendo al tempo stesso la personale, incessante tensione alla ricerca espressiva con la comunità artistica delle avanguardie che affollava Parigi nei primi anni del '900. 🔗 Leggi su Lanazione.it

