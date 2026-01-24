23 anni senza Gianni Agnelli | la storia del presidente che ha reso grande la Juventus
Sono trascorsi 23 anni dalla scomparsa di Gianni Agnelli, figura centrale nella storia della Juventus e del calcio italiano. Presidente e mentore, il suo contributo ha contribuito a consolidare il prestigio del club e a definire un’epoca. La sua eredità rimane ancora oggi un punto di riferimento, simbolo di passione e leadership. In questo articolo ripercorriamo la sua vita e il suo impatto sulla società e il mondo dello sport.
Sono passati già 23 anni da quel tragico 24 gennaio 2003, data in cui si è spento Giovanni Agnelli, detto Gianni, all’età di 81 anni. Un carcinoma alla prostata ha causato la sua morte, ma prima la sua vita è stata un susseguirsi di successi in molteplici ambiti. Laureato in giurisprudenza, non ha mai svolto il praticantato forense. Da qui nasce il suo soprannome storico: “L’avvocato”. Nella sua vita fu presidente della FIAT, portandola al suo massimo splendore, ma anche politico, essendo stato nominato senatore a vita nel 1991 dall’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Gianni Agnelli fu una personalità molto influente anche nel campo dell’editoria, in quanto fu presidente del quotidiano La Stampa, di proprietà della FIAT.🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Gianni Agnelli, 23 anni senza l’Avvocato: il ricordo della Juventus. Il comunicato ufficialeLa Juventus ricorda Gianni Agnelli, a 23 anni dalla scomparsa dell’Avvocato.
Leggi anche: Addio a Maria Sole Agnelli, morta a 100 anni la sorella dell’Avvocato, fino al 2018 Presidente di Fondazione, Juventus: “Secolo di storia”
Argomenti discussi: 23 anni senza l'Avvocato Gianni Agnelli; 24 gennaio. 23 anni senza Gianni Agnelli. Cosa ne penserà dell’eredità?; Gianni Agnelli 23 anni dopo, il ricordo dell'Avvocato tra tv e cinema; 23 anni senza l'Avvocato Gianni Agnelli.
La Juve ricorda Gianni Agnelli, '23 anni senza l'Avvocato'Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Juventus ha voluto ricordare Gianni Agnelli a 23 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 24 gennaio del 2003. (ANSA) ... ansa.it
23 anni senza l'Avvocato Gianni Agnelli. Il ricordo della Juventus: Da sempre e per sempre un riferimentoLa Juventus ricorda la figura dell'Avvocato Gianni Agnelli, nel giorno del 23esimo anniversario della sua scomparsa: 'La passione non cambia e non invecchia. Questo è ... tuttojuve.com
23 anni dalla scomparsa dell’Avvocato Gianni Agnelli x.com
23 anni dalla scomparsa dell’Avvocato Gianni Agnelli - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.