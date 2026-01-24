23 anni senza Gianni Agnelli | la storia del presidente che ha reso grande la Juventus

Sono trascorsi 23 anni dalla scomparsa di Gianni Agnelli, figura centrale nella storia della Juventus e del calcio italiano. Presidente e mentore, il suo contributo ha contribuito a consolidare il prestigio del club e a definire un’epoca. La sua eredità rimane ancora oggi un punto di riferimento, simbolo di passione e leadership. In questo articolo ripercorriamo la sua vita e il suo impatto sulla società e il mondo dello sport.

