15enne accoltella 2 coetanei in metro

Un 15enne italiano è stato arrestato alle 16:45 dopo aver aggredito e ferito due coetanei alle gambe con una roncola in metropolitana. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato ulteriori conseguenze. L'episodio, ancora sotto indagine, ha suscitato preoccupazione nella comunità per la sicurezza dei giovani nei mezzi pubblici.

16.45 Arrestato un 15enne italiano per aver aggredito e ferito due ragazzi alle gambe con una roncola. Tutto è nato da una violente discussione iniziata alla fermata della metro Cadorna, a Milano. Dopo l'aggressore si era dileguato,fuggendo su un autobus. I Carabinieri lo hanno trovato sul mezzo con la stessa arma. L'attrezzo,poi sequestrato,aveva una lama di 21 centimetri ed era nascosto nella felpa del ragazzo. Il 15enne, ai domiciliari, è in attesa della convalida dell'arresto per il reato di lesioni personali aggravate.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

