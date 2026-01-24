150 anni dell' Asu alla festa anche il ministro dello Sport

L'Associazione Sportiva Udinese ha celebrato il suo 150° anniversario con una settimana di eventi, culminata in una tavola rotonda intitolata “Un modello che unisce. Sport, comunità e innovazione in Fvg”. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse figure, tra cui il ministro dello Sport, sottolineando il ruolo storico e sociale dell'ASU nel territorio.

Si è chiusa con la tavola rotonda “Un modello che unisce. Sport, comunità e innovazione in Fvg” la settimana di festeggiamenti per i 150 anni dell'Associazione Sportiva Udinese. All'evento hanno partecipato importanti rappresentanti del mondo politico, sportivo, universitario, delle imprese e.🔗 Leggi su Udinetoday.it

