116 persone trasferite avranno una doccia calda e un riparo | note per i giornalisti da monsignor Trevisi

Monsignor Trevisi, vescovo di Trieste, ha condiviso importanti note per i giornalisti, sottolineando che 116 persone trasferite avranno accesso a una doccia calda e un riparo. In occasione della messa dedicata a San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il prelato ha evidenziato l’importanza di un'informazione responsabile, in un contesto globale segnato da conflitti e sofferenze.

“Viviamo in un mondo di sangue”. Si apre su una nota allegra la messa di monsignor Trevisi, vescovo di Trieste, dedicata a San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Tra i temi del giorno preghiere per ricordare gli operatori dell'informazione incarcerati e uccisi, “scritte tenendo a mente.🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Ucraina: Kiev, '116 giornalisti morti e 26 ancora prigionieri da inizio invasione russa' Leggi anche: Atleti senza acqua calda. Doccia fredda al campo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. 116 persone trasferite avranno una doccia calda e un riparo: note per i giornalisti da monsignor TrevisiL'occasione per parlare di come viene trattata la cronaca locale è la messa per San Francesco di Sales, patrono degli operatori d'informazione. La sua personale versione de le parole sono pietre e l ... triesteprima.it Leggi qui https://www.zmedia.it/grave-incidente-sulla-ss-106-una-donna-perde-la-vita-due-feriti/ Nell’incidente una donna ha perso la vita, mentre due persone sono rimaste ferite e trasferite in ospedale per le cure del caso #zmedia #incidente #statale106 - facebook.com facebook Gasperini: "Trasferte vietate Per pochi punite migliaia di persone. Mi dispiace" #ASRoma x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.