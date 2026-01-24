116 persone trasferite avranno una doccia calda e un riparo | note per i giornalisti da monsignor Trevisi

Monsignor Trevisi, vescovo di Trieste, ha condiviso importanti note per i giornalisti, sottolineando che 116 persone trasferite avranno accesso a una doccia calda e un riparo. In occasione della messa dedicata a San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il prelato ha evidenziato l’importanza di un'informazione responsabile, in un contesto globale segnato da conflitti e sofferenze.

"Viviamo in un mondo di sangue". Si apre su una nota allegra la messa di monsignor Trevisi, vescovo di Trieste, dedicata a San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Tra i temi del giorno preghiere per ricordare gli operatori dell'informazione incarcerati e uccisi.

