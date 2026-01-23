Ztl di via Atenea oltre 2.500 multe in un anno

La ZTL di via Atenea registra un elevato numero di infrazioni, con oltre 2.500 multe nel corso dell'ultimo anno. Questa persistente violazione, spesso da parte di turisti, evidenzia l'importanza di rispettare le norme di circolazione per garantire la sicurezza e la vivibilità della zona.

La zona a traffico limitata di via Atenea continua a essere violata da numerosi automobilisti, spesso turisti poco attenti. Il bilancio dell’anno 2025, riferito al periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre, conta 2.504 verbali elevati per accessi non consentiti.In media, più di duecento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

