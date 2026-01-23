Zouhair Atif mostra frustrazione e sofferenza | il primo allarme nel tema e le segnalazioni della polizia rimaste lettera morta

Zouhair Atif esprime la propria frustrazione e sofferenza, evidenziando il primo allarme nel contesto delle segnalazioni della polizia rimaste senza risposta. A La Spezia, il 23 gennaio 2026, un foglio protocollo diventa simbolo di una voce che cerca di essere ascoltata, evidenziando le difficoltà nel ricevere attenzione su questioni di rilievo.

La Spezia, 23 gennaio 2026 – Un foglio protocollo su cui urlare tutta la frustrazione e la sofferenza verso il mondo. Parole pesanti, campanello d’allarme di un disagio che finisce anche sotto la lente della Digos, generando segnalazioni al Tribunale per i minorenni e ai servizi sociali. La madte di Youssef Abanoub, ucciso dal suo compagno Zouhair Atif Zouhair Atif, uno studente modello. Email che diventano lettera morta, e che oggi non possono che provocare interrogativi e imbarazzo. L’autore di quel tema è infatti Zouhair Atif, il 19enne marocchino in carcere dopo aver ucciso con una coltellata il compagno di scuola Abanoub Youssef all’interno dell’istituto professionale Chiodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Youssef Abanoub ucciso a scuola da Zouhair Atif, le rivelazioni dell'ex ragazza del killer: "Era ossessionato"L’ex ragazza di Zouhair Atif, l’autore dell’omicidio di Youssef Abanoub a La Spezia, rivela dettagli sulla sua ossessione.

La Spezia, il padre di Zouhair Atif: "Chiedo scusa, non voleva ucciderlo"Il padre di Zouhair Atif ha espresso il suo dispiacere per l’incidente, chiedendo scusa alla famiglia della vittima.

Zouhair Atif, il racconto dell'ex fidanzata: «Mi ha mostrato il coltello insanguinato. Ai funerali di Abanoub Youssef non vado, lì mi odiano tutti»Il funerale di Youssef Abanoub, il diciottenne ucciso con una coltellata dal compagno di scuola all'Einaudi-Chiodo Atif Zouhair, ... msn.com

Studente ucciso, la fidanzata di Atif conferma davanti al pm: Zouhair era gelosissimo, Youssef lo provocavaLa Spezia – «Zouhair era gelosissimo, diceva che ero soltanto sua e Aba lo provocava. A scuola, quando si incrociavano in corridoio, si scambiavano insulti, anche in arabo». Ester (nome di fantasia) è ... ilsecoloxix.it

la Repubblica. . Alle 13 erano già decine le ragazze e i ragazzi davanti all’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia, nel giorno dei funerali di Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato dal compagno di scuola Zouhair Atif nei corridoi dell’istituto professional - facebook.com facebook

#ignotox Omicidio a La Spezia: l'ex fidanzata di Zouhair Atif svela la lite legata a vecchie foto, ma l'avvocato smentisce x.com