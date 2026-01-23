Zone 30 tutto quello che i Comuni non possono fare

Le Zone 30 sono spesso oggetto di discussione, ma è importante conoscere i limiti e le norme che le regolano. Secondo il Codice della Strada e le indicazioni del Ministero dei Trasporti, l’applicazione di un limite di 30 kmh in intere aree cittadine non è consentita. La regolamentazione si limita a tratti specifici di strada, motivati da esigenze tecniche e di sicurezza, evitando imposizioni generalizzate che non trovano fondamento normativo.

Una sfida ormai acerrima sul filo dei 30 kmh, cioè il limite massimo di velocità che sempre più Comuni d'Italia già applicano o intendono applicare per regolare il traffico in ampie zone urbane, una imposizione generalizzata che però appare in contrasto con il Codice della Strada e con il potere che quest'ultimo attribuisce in materia al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il clamoroso stop del Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna al piano 'Città 30' istituito dal Comune di Bologna, nei giorni scorsi, segnala ancora una volta la necessità di disegnare quale sia il perimetro di autonomia realmente concessa alle amministrazioni locali, con particolare attenzione alle uniche condizioni a loro riconosciute per una riduzione così sensibile della velocità di marcia.

