Zona Wrestling Awards 2025 – Wrestler of the Year

Il Zona Wrestling Awards 2025 prosegue con l’assegnazione del titolo di Wrestler of the Year. In questa fase, analizziamo le prestazioni e i risultati più significativi dell’anno, preparando gli appassionati a vivere al meglio gli eventi di venerdì 23 gennaio, come Saturday’s Night Main Event e la Royal Rumble. Un momento di riflessione e riconoscimento per tutti gli atleti che hanno contribuito a rendere il wrestling un appuntamento imperdibile.

Eccoci arrivati al penultimo appuntamento con gli Award di Zona Wrestling del 2025. E’ venerdì 23 gennaio e siamo tutti quasi pronti a goderci Saturday’s Night Main Event e la Royal Rumble. Ma prima, andiamo a scoprire chi, secondo la redazione intera, è stato, a tutto tondo, il miglior Wrestler dell’annata. Come sempre, da parte di tutta la redazione, buona lettura a tutti. i i ZONA WRESTLING AWARD – WRESTLER OF THE YEAR i GIOVANNI 3p – Jon Moxley 2p – Seth Rollins 1p – Konosuke Takeshita LUCA GRANDI 3p – Konosuke Takeshita 2p – Zack Sabre Jr 1p – Hirooki Goto SIMONE SPADA 3p – Hangman Page 2p – Swerve Strickland 1p – Kyle Fletcher SERGIO 3p – Hangman Page 2p – CM Punk 1p – Kyle Fletcher GIUSEPPE 3p – Konosuke Takeshita 2p – Will Ospreay 1p – Kyle Fletcher CLAUDIO 3p – Seth Rollins 2p – Hangman Page 1p – CM Punk ENRICO 3p – Dominik Mysterio 2p – Gunther 1p – Kazuchika Okada VINCENZO 3p – John Cena 2p – Hangman Page 1p – Seth Rollins VALENTINA 3p – Seth Rollins 2p – Cody Rhodes 1p – Ilja Dragunov ALDO 3p – John Cena 2p – Mike Santana 1p – Seth Rollins ALESSIO 3p – John Cena 2p – Hangman Page 1p – Oba Femi ALVIN 3p – Ethan Page 2p – Ricky Saints 1p – Trick Williams GIROLAMO 3p – John Cena 2p – Bron Breakker 1p – Oba Femi SAVERIO 3p – CM Punk 2p – Drew McIntyre 1p – Hangman Page OMAR NAJA 3p – John Cena 2p – Seth Rollins 1p – Cody Rhodes MICHELE 3p – Jon Moxley 2p – Seth Rollins 1p – Hangman Page MATTEO VILLA 3p – Will Ospreay 2p – Ilja Dragunov 1p – Kyle Fletcher LEONARDO 3p – John Cena 2p – Gunther 1p – MJF GIUSEMAN 3p – CM Punk 2p – Cody Rhodes 1p – Gunther MATTEO IADAROLA 3p – John Cena 2p – Bandido 1p – CM Punk FRANCESCO 3p – Roman Reigns 2p – Jon Moxley 1p – CM Punk i i 2025 WRESTLER OF THE YEAR i I Ancora una volta, nonostante le critiche alla sua Storyline di ritiro, e nonostante il fatto che in tantissimi in questo 2025 avrebbero potuto essere eletti con merito Wrestler dell’anno, è John Cena a spuntarla con ben 7 voti in più dei secondi classificati, Hagnman Page e Seth Rollins. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

