Zero demolizioni zero disagi

Da lanazione.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Maragliano, a Firenze, è stato realizzato un intervento innovativo dedicato alla manutenzione degli edifici storici e residenziali. Il progetto Zero Demolizioni si propone come un esempio di approccio sostenibile e rispettoso del patrimonio architettonico, offrendo soluzioni tecniche che evitano demolizioni e minimizzano i disagi. Un intervento che punta alla conservazione e alla qualità nel rispetto delle caratteristiche originali degli edifici.

In via Maragliano, a Firenze, è stato realizzato un intervento tecnico destinato a diventare un riferimento per la manutenzione degli edifici storici e residenziali: ZERO DEMOLIZIONI. Un principio sempre più centrale per una città complessa e vincolata come Firenze. L’operazione è stata eseguita da Firenze Manutenzioni, applicando il Sistema Nodo Capecchi, brevetto industriale riconosciuto e certificato dal Comune di Firenze come soluzione strategica e compatibile con i vincoli delle Belle Arti per la tutela dei palazzi storici. Il problema evitato: demolizioni invasive e gas interrotto per giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

zero demolizioni zero disagi

© Lanazione.it - Zero demolizioni, zero disagi

Raid, demolizioni, fame. A Hebron come a GazaA Hebron e Gaza, vite innocenti affrontano minacce costanti: raid, demolizioni e carenze alimentari.

Demolizioni e bonifiche, oltre 2 milioni per rilanciare MaregrossoMaregrosso, zona simbolo di degrado a Messina, sta vivendo un nuovo inizio grazie a un investimento superiore a 2 milioni di euro dedicato a demolizioni e bonifiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Risanamento tubazioni senza demolizioni | Tecnologia Relining No-Dig Roma

Video Risanamento tubazioni senza demolizioni | Tecnologia Relining No-Dig Roma

Demolizione del cavalcavia: disagi alla circolazioneSono in corso i lavori di demolizione del cavalcavia Beato Angelico, strutturalmente danneggiato alla fine dello scorso mese di luglio dall’impatto di un escavatore trasportato su un bilico. Dopo aver ... ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.