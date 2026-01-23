In via Maragliano, a Firenze, è stato realizzato un intervento innovativo dedicato alla manutenzione degli edifici storici e residenziali. Il progetto Zero Demolizioni si propone come un esempio di approccio sostenibile e rispettoso del patrimonio architettonico, offrendo soluzioni tecniche che evitano demolizioni e minimizzano i disagi. Un intervento che punta alla conservazione e alla qualità nel rispetto delle caratteristiche originali degli edifici.

In via Maragliano, a Firenze, è stato realizzato un intervento tecnico destinato a diventare un riferimento per la manutenzione degli edifici storici e residenziali: ZERO DEMOLIZIONI. Un principio sempre più centrale per una città complessa e vincolata come Firenze. L’operazione è stata eseguita da Firenze Manutenzioni, applicando il Sistema Nodo Capecchi, brevetto industriale riconosciuto e certificato dal Comune di Firenze come soluzione strategica e compatibile con i vincoli delle Belle Arti per la tutela dei palazzi storici. Il problema evitato: demolizioni invasive e gas interrotto per giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zero demolizioni, zero disagi

Raid, demolizioni, fame. A Hebron come a GazaA Hebron e Gaza, vite innocenti affrontano minacce costanti: raid, demolizioni e carenze alimentari.

Demolizioni e bonifiche, oltre 2 milioni per rilanciare MaregrossoMaregrosso, zona simbolo di degrado a Messina, sta vivendo un nuovo inizio grazie a un investimento superiore a 2 milioni di euro dedicato a demolizioni e bonifiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Risanamento tubazioni senza demolizioni | Tecnologia Relining No-Dig Roma

Demolizione del cavalcavia: disagi alla circolazioneSono in corso i lavori di demolizione del cavalcavia Beato Angelico, strutturalmente danneggiato alla fine dello scorso mese di luglio dall’impatto di un escavatore trasportato su un bilico. Dopo aver ... ilrestodelcarlino.it

Zero compromessi. Si riparte dalle basi! #ballatoricostruzioni #demolizioni #edilizia #progetto #impresaedile - facebook.com facebook