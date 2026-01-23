Zenith riflette sugli errori evitabili che hanno influenzato il risultato della partita. Nonostante un pareggio possa sembrare equo, la squadra riconosce di aver deluso le aspettative, evidenziando la necessità di migliorare nelle fasi difensive e nella prestazione complessiva. Questa analisi consente di individuare le aree di intervento per affrontare con maggiore efficacia le sfide future.

"Una brutta partita. Il pareggio è probabilmente il risultato più giusto. Ma dispiace perché non abbiamo fornito la nostra miglior prestazione e non siamo stati capaci di difendere il vantaggio". Non è soddisfatto, ma non fa drammi, Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il brutto pareggio per 1-1 ottenuto sul campo di casa contro il Montespertoli. Un pari che consente comunque agli amaranto di rimanere in testa alla classifica del girone A di Eccellenza a quota 41 punti, assieme con la Lucchese, contemporaneamente stoppata sul pari dal Belvedere Calcio. Per fortuna degli amaranto anche il Viareggio non è andato oltre il pareggio (0-0) in casa contro la Sestese e quindi è rimasto in terza posizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zenith guarda avanti: "ma errori evitabili"

Inter Lecce, il Corriere dello Sport boccia Maresca: due errori evitabili! L’analisiL’Inter ha affrontato la partita contro il Lecce con alcuni errori che hanno influito sul risultato finale.

Zenith, Settesoldi amaro: "Troppi errori su quel gol"Settesoldi amaro critica gli errori che hanno influenzato il risultato della partita, sottolineando come il pareggio sarebbe stato più giusto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Zenith guarda avanti: ma errori evitabili; Zenith, vittoria meritata . Ci godiamo il viaggio; Zenith vittoria meritata Ci godiamo il viaggio.

Zenith guarda avanti: ma errori evitabiliUna brutta partita. Il pareggio è probabilmente il risultato più giusto. Ma dispiace perché non abbiamo fornito la ... lanazione.it

Zenith, subito la Lucchese. Settesoldi: mese decisivoIl pareggio, ad essere onesti, è giusto. La squadra ha fatto meno bene rispetto ad altre partite, ma va anche detto che aveva sempre giocato molto bene in precedenza, abituandoci a standard altissimi ... lanazione.it

“Guarda che Luna, guarda che mare.” #vachronconstantin #rolex #rolexvintage #cartier #patekphilippe #audemarspiguet #audemars #longinesvintage #longines #zenithvintage #orologi #vintagewatch #luxurywatch #watches #bvlgari #watchlover #wat - facebook.com facebook