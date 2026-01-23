Zelig un 30° all’insegna della nostalgia

Zelig celebra i suoi trent’anni con un ciclo di quattro puntate in onda il lunedì su Canale 5. Un’occasione per rivivere momenti di comicità e intrattenimento che hanno segnato tre decenni di storia televisiva. Un viaggio tra ricordi e nuove proposte, senza eccessi né sensazionalismi, per riflettere sulla lunga strada percorsa e sulle prospettive future di uno dei programmi più longevi del panorama italiano.

Balorda nostalgia direbbe Olly, mentre Al Bano, (anche senza Romina) la definirebbe canaglia. Noi però, non siamo sicuri su quale aggettivo scegliere per le celebrazioni dei trenta anni di Zelig, per quattro puntate il lunedì su Canale 5. E per raggiungere una certa consapevolezza, dobbiamo volgere lo sguardo al passato, a ciò che è stato Zelig per alcune generazioni di telespettatori, a quello che, in questi anni è stato presentato in vari modi sempre sotto la testata Zelig e ciò che viene proposto nell’edizione celebrativa, ma soprattutto, dovemmo porre mente a come è cambiata la comicità in questi anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della prima puntataStasera, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 21:40 su Canale 5, torna Zelig, il celebre show comico che festeggia i suoi 30 anni.

Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della seconda puntataStasera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21:40 su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Zelig, lo storico programma comico che celebra i suoi trent’anni di trasmissione.

MAX ANGIONI - ZELIG E LA SCENA TAGLIATA

