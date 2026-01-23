Zelensky | Ucraina non è mai stata e mai sarà ostacolo alla pace – Il video

Il presidente Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo al percorso verso la pace. La sua frase evidenzia l'impegno del paese nel cercare una soluzione pacifica, sottolineando la volontà di collaborare per la stabilità regionale. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione e dialogo internazionale, evidenziando l'importanza di un approccio costruttivo per il futuro dell'Ucraina e dell'intera area.

(Agenzia Vista) Kiev, 16 gennaio 2026 "L'Ucraina non e' mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace. Sono proprio i missili, i droni e i tentativi russi di distruggere l'Ucraina a dimostrare chiaramente che Mosca non ha bisogno di accordi di pace. Quando, a causa della Russia, gli ucraini restano senza elettricità per 20-30 ore, e quando gli attacchi russi mirano a danneggiare il nostro settore energetico e la nostra popolazione, è la Russia che deve essere messa sotto pressione. Intensificheremo significativamente i nostri sforzi diplomatici, sia pubblici e ufficiali, sia privati e non ufficiali".🔗 Leggi su Open.online

