L’articolo analizza le recenti dichiarazioni di Zelensky, che ha criticato l’Europa per la gestione della situazione attuale. Contestualmente, si annunciano colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti ed Emirati Arabi. Un quadro che evidenzia le dinamiche geopolitiche in evoluzione e le sfide diplomatiche in un contesto di tensioni internazionali.

di Marta Ottaviani ROMA L’attacco frontale all’Europa. Poi, l’annuncio di colloqui – trilaterali – coi russi e gli americani negli Emirati. Volodymyr Zelensky sceglie il palco del Forum di Davos per sfogare tutta la sua frustrazione contro i suoi più fedeli alleati. Accusati di non avere "volontà politica" per affrontare Vladimir Putin mentre la guerra continua a infuriare ai loro confini orientali. E di mostrarsi "persi" e "frammentati" nell’affrontare la tempesta Donald Trump, con il quale il leader ucraino ha annunciato nel frattempo di aver raggiunto un accordo sulle agognate garanzie di sicurezza americane, tra i punti critici del percorso verso la fine della guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Zelensky striglia l'Europa, poi annuncia un trilaterale Ucraina-Usa-RussiaIl presidente Zelensky ha criticato le recenti posizioni dell'Europa e ha annunciato l'organizzazione di un vertice trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia.

