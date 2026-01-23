Zelensky prima incassa e poi insulta l’Europa | Persa e divisa manca di volontà

Durante il suo intervento a Davos, il presidente ucraino Zelensky ha criticato l’Europa, definendola “persa e divisa” e sottolineando la mancanza di volontà. Le sue parole si inseriscono in un contesto di tensione internazionale, paragonabile agli attacchi di Donald Trump al Vecchio Continente. Un discorso che evidenzia le difficoltà delle alleanze europee di fronte alle sfide globali e ai conflitti in corso.

Perfettamente in linea con Donald Trump. L’attacco del leader ucraino da Davos all’Europa non è da meno per durezza degli attacchi sferrati dal presidente americano al Vecchio Continente. Volodymyr Zelensky, dopo aver incontrato Trump e aver annunciato per oggi colloqui – trilaterali – coi russi e gli americani negli Emirati, inizia il suo discorso paragonando la situazione in Ucraina al film “Il giorno della Marmotta”. “Nessuno vorrebbe vivere così, ripetendo la stessa cosa per settimane, mesi e, naturalmente, quattro anni – ha affermato – È esattamente così che ci piace vivere adesso. Ed è la nostra vita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Zelensky vede Trump, poi striglia l’Europa: «Ancora divisa e persa: sembra il giorno della marmotta. Sugli asset russi ha vinto Putin»Durante il suo intervento a Davos, Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazioni sulla divisione e sulla mancanza di unità in Europa, sottolineando che la situazione ricorda il “giorno della marmotta”.

Zelensky attacca l’Europa: ‘manca volontà politica contro Putin’Il presidente ucraino Zelensky critica l'Europa per la mancanza di volontà politica nel sostenere l'Ucraina contro l'aggressione di Putin.

