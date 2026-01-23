Le recenti dichiarazioni di Zelensky, in cui ha criticato l’Europa per presunte mancanze di determinazione militare e politica, hanno suscitato reazioni in Italia. Giorgia Meloni ha espresso dispiacere per quelle parole, sottolineando gli sforzi fatti da Kiev e l’impegno dell’Europa nel supportare l’Ucraina, in un momento di tensione diplomatica che richiede attenzione e equilibrio.

Quelle parole di Zelensky, che aveva rinfacciato all’Europa di essere debole sul piano militare e di non avere la volontà politica di fermare Putin, non sono piaciute a Giorgia Meloni. “Io penso di essere la prima che ha detto che l’Europa si deve un po’ svegliare, dopodiché per quello che riguarda Zelensky devo anche ricordare che abbiamo fatto tutto quello che potevamo e quindi voglio dire.una cosa è che lo diciamo noi, quindi un po’ mi è dispiaciuto. Però, ciò non toglie che indipendentemente da quello che tutti i nostri partner ci dicono su quello che dobbiamo fare, dagli Stati Uniti fino a Zelensky. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Zelensky “ingrato” con l’Europa? Meloni amara: “Dispiacciono quelle parole, per Kiev fatto il possibile”

“Cosa faremo a Putin!”. L’Europa è decisa: quelle parole a ZelenskyL'Europa rimane al centro delle tensioni legate alla guerra in Ucraina, con le recenti parole di Zelensky rivolte a Putin che hanno acceso nuovi timori e discussioni.

Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev

Ucraina, Tajani contro Zelensky: Ingeneroso il suo discorso a Davos, l’Europa ha fatto di tutto per KievIl ministro degli Esteri italiano risponde alle accuse del presidente ucraino che a Davos ha definito l'Europa un'insalata di piccole potenze ... ilfattoquotidiano.it

Zelensky attacca l’Europa: Divisa e persa. Tajani: Ingeneroso. Ue: Pieno sostegnoLeggi su Sky TG24 l'articolo Zelensky attacca l’Europa: Divisa e persa. Tajani: Ingeneroso. Ue: Pieno sostegno ... tg24.sky.it

L' Europa ha ricevuto la paga proprio da colui che fu cazziato da Trump in quanto "ingrato". Nel suo discorso a Davos, due giorni fa, Zelensky, di certo stimolato dai 72 minuti di logorroico entertainment in cui T