Zelensky | il petrolio russo deve essere confiscato

Il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato l'importanza di fermare il flusso di petrolio russo, proponendo di confiscare e vendere le risorse a vantaggio dell’Europa. Questa proposta mira a ridurre le entrate della Russia e a sostenere gli sforzi di solidarietà europea. La questione evidenzia le tensioni energetiche e le strategie di risposta dell’Europa alle sfide geopolitiche legate alle risorse energetiche russe.

Zelensky: “Il petrolio russo deve essere fermato, confiscato e venduto a beneficio dell’Europa. Perché no? Se Putin non ha soldi, non c’è guerra per l’Europa. Se l’Europa ha soldi, allora può proteggere il suo popolo. In questo momento quelle petroliere stanno facendo guadagnare soldi a Putin e questo significa che la Russia continua a portare avanti il??suo programma malato.” Russian oil must be stopped, and confiscated, and sold for Europe’s benefit. Why not? If Putin has no money, there’s no war for Europe. If Europe has money, then it can protect its people. Right now those tankers are making money for Putin and that means Russia continues to. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Zelensky a Davos Europa evita di agire, ha bisogno di forze armate unite

Davos, Zelensky: Ue non ha agito contro Putin e conferma trilateraleDavos, 22 gen. (askanews) - In un discorso critico al Forum economico mondiale di Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha attaccato ... stream24.ilsole24ore.com

Zelensky incalza l’Europa su Putin e rilancia una nuova trilaterale diplomatica a DavosNel pieno del Forum economico mondiale di Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto un duro atto d’accusa ai partner dell’Unione europea, ... assodigitale.it

Agenda di Davos - giorno 3 con il direttore @acabrini: #Trump al centro con il Board of Peace In dubbio arrivo #Zelensky #Germania, il discorso di Friedrich #Merz Birol (IEA) su rinnovabili e petrolio FMI, Georgieva sullo stato dell'economia x.com

Trump: "È Zelensky e non Putin a frenare un accordo di pace". Cremlino: "Ha ragione". In Italia ok delle camere alla risoluzione di maggioranza sull'Ucraina. Macron: "Siamo alla portata dei missili russi". L'Ue taglia il price cap sul petrolio di Mosca facebook