Durante il vertice di Davos, il presidente ucraino Zelensky ha espresso soddisfazione per l'incontro con Donald Trump, definendolo

L'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Davos è andato «bene». Parola del presidente ucraino. «Molto bene. Non abbiamo discusso di confini, la guerra deve finire», parola di Trump. Nell'immediato del faccia a faccia di giovedì sulle Alpi svizzere, durato circa un'ora, questo è stato il massimo ricavato dai due protagonisti. Nessuna risposta specifica sul raggiungimento di un accordo sul piano di pace americano. Qualche elemento in più è emerso nel corso della giornata, che per la prima metà ha visto l'attenzione del World Economic Forum concentrarsi sull'interpretazione dell'annuncio di mercoledì di Trump sulla Groenlandia, e poi sull'ufficializzazione del «Board of Peace» per Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zelensky, attacco choc all’Europa. Primo trilaterale Kiev-Russia-Usa

Zelensky striglia l’Europa, poi annuncia un trilaterale Ucraina-Usa-RussiaIl presidente Zelensky ha criticato le recenti posizioni dell’Europa e ha annunciato l’organizzazione di un vertice trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia.

Zelensky: “Domani, 23 gennaio, il primo vertice trilaterale Ucraina-Russia-Usa”Il 23 gennaio si terrà il primo vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, un evento di particolare rilievo nel contesto del conflitto in corso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Zelensky, attacco choc all’Europa. Primo trilaterale Kiev-Russia-Usa; Questionario choc in un'azienda (in crisi) di Treviso: Chi vorresti licenziare dei tuoi colleghi?. I sindacati: Mai vista una cosa del genere. Fomenta guerre interne; Zelensky rilancia colloquio con Trump e trilaterale con Mosca, attacco frontale all’inerzia dell’Europa.

Guerra Ucraina, Zelensky a Davos: attacco all’Europa e annuncio dopo il bilaterale con TrumpGuerra Russia-Ucraina, Zelensky a Davos tra critica all’Europa, sicurezza internazionale e nuove ipotesi di dialogo. Ecco il suo discorso. notizie.it

Zelensky rilancia colloquio con Trump e trilaterale con Mosca, attacco frontale all’inerzia dell’EuropaL’incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump si è chiuso con toni distesi e un messaggio chiaro: i documenti per un’intesa che ponga fine alla guerra sono ... assodigitale.it

Diego Fusaro: Zelensky choc: augura la morte a Putin! - facebook.com facebook