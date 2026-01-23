Al Forum economico mondiale di Davos, Volodymyr Zelensky ha partecipato al vertice a tre ad Abu Dhabi, attirando l’attenzione sui temi della sicurezza europea. La sua presenza, nonostante l’incertezza sulla partenza, ha sottolineato l’importanza del dialogo internazionale in un contesto di crescente tensione. L’intervento del presidente ucraino ha aperto un nuovo focus sulle sfide e le alleanze che coinvolgono l’Europa e il conflitto in corso.

Fino all’ultimo non si sapeva neanche se sarebbe partito, ma poi Volodymyr Zelensky è arrivato al Forum economico mondiale di Davos e ha monopolizzato la giornata. Dal suo incontro con Donald Trump, durato poco più di un’ora e definito da entrambi «molto positivo», alla conferenza stampa dove ha alzato la voce contro l’Europa come mai aveva fatto prima. Fino ad arrivare all’annuncio ad effetto, che un uomo di spettacolo come lui non poteva sprecare: oggi ad Abu Dhabi si incontreranno per la prima volta allo stesso tavolo i rappresentanti di Stati uniti, Russia e Ucraina. Secondo il portale Axios per la parte statunitense negli Emirati ci saranno l’inviato speciale di Washington Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner, per la Russia il Capo del fondo sovrano di investimenti e inviato speciale Kirill Dmitriev e il capo dell’intelligence militare Igor Kostiukov mentre per l’Ucraina il capo di gabinetto (e dei servizi segreti militari) Kyrylo Budanov, il capo del Consiglio di sicurezza nazionale Rustem Umerov e forse il diplomatico Seriy Kyslytsya. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Zelensky attacca l’Europa. Ad Abu Dhabi il vertice a tre

Argomenti discussi: Zelensky sferza l'Europa: Divisa e smarrita. Colloqui al Cremlino tra Putin e Witkoff-Kushner - Trump: Putin farà concessioni; Zelensky: C’è accordo su garanzie di sicurezza. Venerdì trilaterale Ucraina-Russia-Usa; Davos, Zelensky attacca l’Europa: Manca la volontà politica su Putin. E con Trump annuncia il primo trilaterale con Mosca; Zelensky avvisa l’Europa: Si muova o non ci sarà un domani. Trilaterale Usa-Russia-Ucraina.

Zelensky attacca l’Europa: «È divisa e non agisce». Oggi vertice Kiev-Usa-MoscaUcraini, russi e americani chiusi nella stessa stanza per parlare di pace. Incontro trilaterale: finalmente, nello scenario di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, oggi e domani si svolgerà ... ilmessaggero.it

Guerra Ucraina, Zelensky a Davos: attacco all’Europa e annuncio dopo il bilaterale con TrumpGuerra Russia-Ucraina, Zelensky a Davos tra critica all’Europa, sicurezza internazionale e nuove ipotesi di dialogo. Ecco il suo discorso. notizie.it

Il Presidente ucraino Zelensky incontra il Presidente americano Trump a Davos e poi interviene al World Economic Forum. Ringrazia l'Europa per aver congelato i beni russi ma poi attacca l'Unione per la mancanza di volontà politica nei confronti del President - facebook.com facebook

#Zelensky che attacca l'Europa non si può sentire.Gli ucraini stanno morendo ma Zelensky pare non consapevole dei sacrifici che gli europei,non i capi di stato ma le persone europee stanno facendo per gli ucraini. Ormai pensa sia tutto scontato Non è scon x.com