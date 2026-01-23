Zelensky accusa l’Europa persa e divisa oggi il trilaterale con Usa e Russia ad Abu Dhabi

Il presidente ucraino Zelensky ha espresso preoccupazioni sulla coesione dell’Europa, descrivendola come “persa e divisa”. Oggi, in occasione del meeting trilaterale ad Abu Dhabi, sono in programma colloqui tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. Questi incontri rappresentano un momento importante per discutere le strategie e le prospettive future nel contesto del conflitto e delle relazioni internazionali.

Il presidente ucraino attacca l'Europa a Davos, oggi colloqui trilaterali Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi. Roma, 23 gennaio 2026 – Il Cremlino ha definito " molto utile " l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff, confermando che oggi negli Emirati Arabi Uniti si terrà un trilaterale Russia-Usa-Ucraina sulle questioni di sicurezza. Secondo quanto dichiarato dal consigliere diplomatico russo Yuri Ushakov, il primo incontro di un gruppo di lavoro trilaterale sulle questioni di sicurezza si svolgerà oggi ad Abu Dhabi, con la delegazione russa guidata dal generale Igor Kostyukov, alto funzionario dello Stato maggiore.

