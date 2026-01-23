Javier Zanetti, vicepresidente e simbolo dell’Inter, con la naturalezza che lo contraddistingue, ha condiviso alcuni ricordi personali in un’intervista al Corriere dello Sport. Tra le testimonianze, le parole su Moratti e Simoni come figure paterne, la telefonata di Mourinho e l’emozione nel vedere piangere Baggio. Un racconto sincero che offre uno sguardo autentico sulla storia e i momenti più significativi della sua lunga militanza nerazzurra.

la telefonata di Mourinho e quando vidi piangere Baggio” Intervistato dal Corriere dello Sport, il vicepresidente e storica bandiera dell’Inter, Javier Zanetti, si è raccontato così. “ Con Paula è stato amore via fax. I primi tempi non avevamo altre possibilità. L’ho conosciuta nel ’92, ci siamo messi insieme subito. Aveva 14 anni, andava a scuola, io diciannove. Quando nel ’95 presi l’aereo per venire all’Inter non fu per niente facile. Mi presentai dai suoi genitori, era necessario, chiesi il permesso di portarla con me, firmai una carta. Spiegai anche che mi avrebbero accompagnato i miei che, tra parentesi, su un aereo non erano mai saliti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Zanetti racconta: «Moratti e Simoni due padri”

Zanetti racconta: «Moratti e Simoni come due padri per me, la telefonata di Mourinho e quando vidi piangere Baggio»Javier Zanetti condivide ricordi significativi della sua carriera, descrivendo Moratti e Simoni come figure paterne, e ricorda momenti importanti come la telefonata di Mourinho e la scena toccante di Baggio in lacrime.

Inter, Moratti torna in forma: “Sto meglio, Lautaro erede di Zanetti”Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, torna a parlare dopo un periodo di preoccupazione per la sua salute.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Zanetti racconta: Moratti e Simoni come due padri per me, la telefonata di Mourinho e quando vidi piangere Baggio; Zanetti racconta | Moratti e Simoni come due padri per me la telefonata di Mourinho e quando vidi piangere Baggio; Zanetti e il legame eterno con l'Inter; Zanetti: Moratti è famiglia, con Mourinho e Simoni il legame più forte. Ora per l'Inter sono una...

Zanetti: «Moratti e Simoni come due padri per me, la telefonata di Mourinho e quando vidi piangere Baggio». L’intervista al Corriere dello SportZanetti: «Moratti e Simoni come due padri per me, la telefonata di Mourinho e quando vidi piangere Baggio». L’intervista al Corriere dello Sport Intervistato dal Corriere dello Sport, il vicepresident ... calcionews24.com

Zanetti esclusivo: L’Inter mi ha dato tre padri: Moratti, Simoni e MourinhoLa fedeltà si ha quando l’amore è più forte dell’istinto. Sospetto che la frase sia sua, di Javier Zanetti, trentun anni nello stesso club e trentaquattro con la stessa donna. Glielo ricordo, sorride. msn.com

#Zanetti si racconta a 360° L'intervista al Corriere dello Sport del vicepresidente dell' #Inter x.com

Zanetti si racconta a 360° L'intervista al Corriere dello Sport del vicepresidente dell'Inter - facebook.com facebook