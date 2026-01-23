Yovendo propone un nuovo approccio alle vendite, evidenziando come l’intelligenza artificiale non sostituisca, ma potenzi, il lavoro dei professionisti. In un contesto in cui molte aziende temono il cambiamento, l’AI diventa uno strumento per recuperare controllo e migliorare le performance. La vera svolta avviene nel momento cruciale, oltre la generazione del lead e l’avvio della campagna, offrendo nuove opportunità di crescita e ottimizzazione.

C'è un momento, nelle vendite, che decide tutto. Non è quando arriva il lead. Non è quando parte la campagna. È quando un venditore parla con un potenziale cliente. In quei minuti si concentrano aspettative, dubbi, fiducia e decisioni. Eppure, proprio quel momento è spesso il meno controllato. Per anni le aziende hanno costruito sistemi complessi per ottimizzare ciò che sta intorno alle vendite, lasciando però le conversazioni reali in balia dell'improvvisazione. È da questa contraddizione che nasce Yovendo, piattaforma sviluppata da Serial Srl, pensata per riportare visibilità, metodo e supporto nel cuore del processo commerciale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Yovendo e l'idea che cambia le vendite: perché l'AI non ruba lavoro, ma restituisce controllo

