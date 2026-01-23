yamaha a verona dalla r9 al campione tim gajser

Yamaha a Verona apre la stagione fieristica presentando i suoi nuovi modelli, tra cui le sportive 70° Anniversario e la XSR 900 GP. Lo stand offre l’opportunità di scoprire le ultime novità del marchio, incontrando appassionati e la community Yamaha. Dalla R9 al campione Tim Gajser, Yamaha continua a consolidare la propria presenza nel settore motociclistico, offrendo prodotti innovativi e di qualità.

Il Motor Bike Expo 2026 ha già aperto le sue porte fino al 25 gennaio in quel di Verona e lo stand Yamaha, situato nel padiglione 6, è tra quelli più affollati. Il marchio dei tre diapason, tra i più assidui espositori del primo appuntamento fieristico dell’anno per motociclisti, è presente con gran parte della gamma 2026, già svelata pochi mesi fa a Eicma. Tuttavia il suo allestimento per Mbe va oltre l’esposizione pura e semplice, concentrandosi su aspetti quali racconto, esperienza e condivisione per abbracciare lo spirito più “intimo” dell’evento. Ad attrarre maggiormente l’attenzione sono le piccole R125 e R3, la nuova R7 e la battagliera R9 con grafica speedblock in bianco e rosso dell’edizione 70° anniversario, modelli reminiscenti della gloriosa tradizione sportiva di Yamaha così come la Xsr 900 Gp, impreziosita invece dalla livrea celebrativa ispirata al mitico “King” Kenny Roberts. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Yamaha ingaggia Tim Gajser: il cinque volte Campione del Mondo MXGP correrà con Monster Energy Yamaha Factory nel 2026Yamaha Motor Europe ha comunicato l’ingaggio di Tim Gajser, cinque volte Campione del Mondo MXGP, che correrà con il team Monster Energy Yamaha Factory a partire dal 2026.

