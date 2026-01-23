The Undertaker, leggendario wrestler della WWE e membro della Hall of Fame, condivide alcuni ricordi della sua lunga carriera, tra cui un aneddoto divertente vissuto sul ring con The Rock. Questi momenti offrono uno sguardo autentico sulla collaborazione tra due icone dello sport e dello spettacolo, evidenziando il lato più leggero e umano delle loro esperienze professionali.

The Undertaker, membro della WWE Hall of Fame, ha ricordato un momento esilarante sul ring con The Rock, risalente al periodo in cui lavoravano insieme. The Undertaker e The Rock si sono affrontati numerose volte e hanno condiviso diverse storyline importanti durante l’Attitude Era. Di recente, The Undertaker ha condiviso un aneddoto spensierato tratto da uno dei loro incontri durante un’intervista a ” What Do You Wanna Talk About?” con Cody Rhodes . The Undertaker ha spiegato che The Rock amava posizionare i suoi avversari in modo che si trovassero di fronte al vecchio “Titantron”, durante gli incontri. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: The Undertaker ricordi di una carriera lunga passando per i divertenti aneddoti vissuti con The Rock

