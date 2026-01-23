Durante il World Economic Forum di Davos, Elon Musk ha commentato con tono critico il Consiglio per la pace promosso da Donald Trump, evidenziando alcune perplessità. L'intervento ha attirato l'attenzione sulla percezione e il ruolo di iniziative di questo tipo nel contesto internazionale, offrendo uno spunto di riflessione sulle strategie di diplomazia e pace adottate dai leader globali.

Elon Musk, al World Economic Forum di Davos, ha rivolto un commento sarcastico al Consiglio per la pace ( Board of Peace ) promosso da Donald Trump. Musk ha scherzato sull’ambiguità del termine inglese Peace (pace), associandolo foneticamente a Piece (pezzo). Il miliardario ha messo in dubbio la natura diplomatica dell’organismo, sostenendo che l’iniziativa appare come un tentativo di spartizione territoriale più che un obiettivo diplomatico. Perché il Consiglio per la pace di Trump solleva dubbi?. Donald Trump, nella presentazione dell’organismo a Davos, ha definito il Consiglio come un’alternativa alle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - World Economic Forum: Elon Musk deride il consiglio per la pace di Trump. Vediamo come

Il discorso di Donald Trump al World Economic Forum di Davos 2026: la direttaIl 21 gennaio 2026, Donald Trump ha partecipato al World Economic Forum di Davos.

Otto e Mezzo si trasferisce a Davos: Lilli Gruber conduce in diretta dal World Economic Forum nel giorno di TrumpOtto e Mezzo si sposta a Davos, dove Lilli Gruber conduce in diretta dal World Economic Forum.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Musk a Davos: Robot più numerosi degli esseri umani e AI dominante; Musk a Davos: Più robot che persone. E io vorrei morire su Marte (ma non nell'impatto); A Davos debutta a sorpresa Elon Musk: Sono un alieno; Board of Peace al via: 21 Paesi aderenti. Musk torna a Davos e ironizza: Per pace o per conquista?.

Elon Musk annuncia che Tesla, entro il 2027, inizierà a vendere robot umanoidiDal palco di Davos, Elon Musk ha annunciato che Tesla venderà il robot umanoide Optimus entro il 2027. L'annuncio ha fatto salire il titolo in Borsa, ma mancano prove concrete sul reale funzionamento ... hwupgrade.it

Elon Musk: entro la fine dell'anno i robot umanoidi sul mercatoMilano, 23 gen. (askanews) - Elon Musk ha annunciato che i suoi robot umanoidi potrebbero essere pronti per il pubblico entro la fine ... stream24.ilsole24ore.com

L'intervento del primo ministro del Canada dal World Economic Forum di Davos: "Se non siamo al tavolo, siamo nel menù". E Trump ritira l'invito al Board of Peace - facebook.com facebook

Al World Economic Forum in corso a Davos, Elon Musk ha ironizzato sulla formazione del Board of peace per Gaza, voluto governato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "È per la pace o per la conquista Un pezzo di Groenlandia, un pezzo di Vene x.com