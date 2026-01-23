Willem Kloos nel profondo dei nostri pensieri traduzione di Patrizia Filia

Willem Kloos (1859-1938), poeta olandese e figura di rilievo nel movimento letterario “Tachtig”, ha contribuito a innovare la poesia nei Paesi Bassi tra il 1880 e il 1894. Debuttò nel 1880 con il dramma in versi Rhodopis, pubblicato sulla rivista Nederland. La sua opera ha lasciato un’impronta significativa nel panorama letterario olandese, riflettendo un approccio rinnovato alla poesia e alla scrittura.

Willem Kloos (1859-1938), poeta e iniziatore del movimento letterario innovatore " Tachtig " (Ottanta), sviluppatosi nei Paesi Bassi tra il 1880 e il 1894, debutta nel 1880 nella rivista letteraria Nederland con il dramma in versi Rhodopis. Nel 1885 fonda con altri giovani scrittori la rivista De Nieuwe Gids (La nuova Guida). Nel 1894 esce la sua prima raccolta di poesie Verzen (Versi), nel 1895 Nieuwe verzen (Nuovi versi) e nel 1902 Verzen II (Versi II). Nel 1896 riceve il Premio D.A. Thieme per la sua prima raccolta e nel 1918 il Premio Tollens per l'intera sua opera. Nel 1935 è proclamato dall'Università di Amsterdam dottore honoris causa in Lettere e Filosofia.

