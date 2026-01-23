Negli ultimi anni, sono emerse notizie riguardanti pratiche di manipolazione delle informazioni su Wikipedia, tra cui un’agenzia britannica di pubbliche relazioni che modificava a pagamento le voci sui propri clienti. Nonostante queste criticità, Wikipedia rimane la più vasta fonte di conoscenza accessibile online, rappresentando un punto di riferimento affidabile in un contesto digitale spesso segnato da disinformazione e fake news.

Venticinque anni dopo la sua fondazione, Wikipedia rappresenta un traguardo senza pari: la più grande raccolta di informazioni della storia umana, con una reputazione di affidabilità solida in un web invaso da menzogne, fake news e disinformazione organizzata. Proprio per questo suo status di fonte neutrale e verificabile, i nuovi strumenti di intelligenza artificiale, dai chatbot come ChatGPT ai riassunti generati da AI nei motori di ricerca, la usano come riferimento primario, diffondendone i contenuti ovunque e trasformando radicalmente il modo in cui miliardi di persone accedono alle informazioni quotidiane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Wikipedia manipolata: un’agenzia britannica di Pr modificava a pagamento le informazioni sui propri clienti

Ucraina, Agea indicata come unica agenzia europea per la realizzazione di una agenzia di pagamentoL'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) è stata designata come l'unica agenzia europea incaricata di realizzare l'Agenzia di Pagamento Ucraina, confermando il suo ruolo strategico nel settore.

Lo Spid di Poste italiane diventa a pagamento. Quanto costa, come pagare e chi è escluso: le informazioni utiliDa gennaio, lo Spid di Poste Italiane è disponibile a pagamento.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Le minacce esistenziali di Wikipedia sembrano più grandi che mai; La minaccia esistenziale di Wikipedia è più grande che mai.

WIKIPEDIA COMPIE 25 ANNI Wikipedia compie 25 anni. Fondata negli Stati Uniti il 15 gennaio del 2001 da Jimmy Wales e Larry Sanger, vanta 350 edizioni linguistiche e due miliardi di accessi mensili, l’enciclopedia online più grande al mondo è diventata u - facebook.com facebook