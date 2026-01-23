Stasera, Un Posto al Sole apre le porte a Whoopi Goldberg, che sarà protagonista di 20 puntate speciali in occasione dei 30 anni della soap. La partecipazione dell’attrice americana rappresenta un evento significativo per la serie di Rai 3, offrendo ai telespettatori nuove narrazioni e approfondimenti sul celebre contesto televisivo italiano.

Da questa sera Un Posto al Sole accoglie una presenza destinata ad entrare nella storia della televisione italiana: Whoopi Goldberg debutta ufficialmente nella soap di Rai 3, dove sarà protagonista per 20 puntate speciali nell’ambito delle celebrazioni per il trentennale della serie. Un evento senza precedenti per la fiction più longeva della TV italiana, che porta sul set di Palazzo Palladini una delle attrici più iconiche del cinema mondiale, vincitrice di Oscar, Emmy, Grammy e Tony Award. Una scelta che conferma la volontà della produzione Rai Fiction di rendere questo anniversario un momento davvero memorabile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Whoopi Goldberg debutta stasera a Un Posto al Sole: 20 puntate evento per i 30 anni della soap

