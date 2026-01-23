Wellness | David Lloyd Malaspina investe su nuove forme di benessere

David Lloyd Malaspina ha investito 4 milioni di euro nel rinnovamento del suo club, rispondendo alle nuove esigenze di benessere dei clienti. Questo intervento mira a offrire strutture e servizi aggiornati, favorendo uno stile di vita equilibrato e salutare. L’attenzione alle esigenze di chi cerca un ambiente dedicato al benessere si traduce in un investimento mirato a migliorare l’esperienza complessiva dei soci.

Per rispondere a un rinnovato bisogno di benessere, David Lloyd Malaspina, ha investito 4 milioni di euro per il rinnovamento del Club. Un intervento che ha interessato gli ambienti della struttura con l'obiettivo di renderli più funzionali, accessibili e coerenti con le esigenze di una comunità sempre più eterogenea. Il Gruppo mira a un più ampio progetto di crescita sul territorio nazionale.

