Il fine settimana in Lombardia sarà caratterizzato da condizioni di tempo instabile e nevicate, anche in pianura. A partire da oggi, venerdì 23 gennaio 2026, le previsioni indicano un aumento delle precipitazioni e temperature in calo. Ecco le informazioni sulle aree interessate e sui momenti più critici, per pianificare al meglio le proprie attività e spostamenti.

Milano, 23 gennaio 2026 – In Lombardia da oggi, venerdì 23 gennaio, si è aperta una nuova fase di tempo instabile che spalancherà le porte a un weekend nel segno del maltempo. Come sottolineato dal bollettino meteo di Arpa Lombardia il tempo di oggi e dei prossimi giorni sarà caratterizzato dall'afflusso di correnti umide di origine atlantica e dal transito di due distinti impulsi perturbati. A man jogs during a snow blizzard on January 14, 2021 in Sundbyberg, near Stockholm. (Photo by Jonathan NACKSTRAND AFP) Neve sabato e domenica: ma dove e a che quota?. Ma cosa succederà? Nelle prossime ore deboli precipitazioni interesseranno quindi tutto il territorio regionale, la neve è prevista fino a quote collinari sia su Alpi e Prealpi che sull'Appennino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Weekend con la neve in Lombardia, fiocchi bianchi anche in pianura: dove e quando. Le previsioni meteo

Torna la neve in Lombardia: freddo gelido e fiocchi bianchi (anche in pianura). Ecco quando: le previsioni per l’EpifaniaTorna la neve in Lombardia, con temperature molto basse e precipitazioni diffuse, anche in pianura.

Neve in Lombardia, quando e dove: nevicate anche a bassissime quote e in pianura. Ecco le previsioni meteoLe previsioni meteo per la Lombardia segnalano un inizio settimana con temperature molto rigide e nevicate che interessano anche le zone di bassa quota e le pianure.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Weekend con la neve sulle Alpi, piogge al Nord-Ovest e al Sud: salita delle temperature; Previsioni meteo, weekend con doppia perturbazione e neve in pianura; Weekend con neve sulle Alpi occidentali, piogge al Nord-Ovest e al Sud; Family Snow 2026: un weekend sulla neve con la Parrocchia di Montorio.

Weekend con la neve in Lombardia, fiocchi bianchi anche in pianura: dove e quando. Le previsioni meteoPer tutto il fine settimana tempo instabile a causa dell’afflusso di correnti umide di origine atlantica e del transito di due distinti impulsi perturbati ... ilgiorno.it

Maltempo nel weekend sull’Italia con doppio fronte e neve in pianura al Nord-OvestDue perturbazioni atlantiche tra venerdì e domenica: precipitazioni diffuse, tregua sabato e possibili nevicate fino in pianura sul Basso Piemonte Il maltempo nel weekend sull’Italia sarà caratterizza ... liberoreporter.it

ALLERTA METEO, violento ciclone nel weekend. Tanta NEVE e forte MALTEMPO, è SOS mari e venti | FOCUS con MAPPE e DETTAGLI - facebook.com facebook

Maltempo in Piemonte nel weekend: neve in arrivo anche a bassa quota x.com