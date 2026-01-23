Von der Leyen a Davos | Usa non solo nostri alleati ma amici Dazi per Groenlandia un errore – Il video

Durante il Forum di Davos, Ursula von der Leyen ha sottolineato l'importanza dei rapporti con gli Stati Uniti, definendoli non solo alleati ma anche amici. Ha inoltre evidenziato come l'imposizione di dazi sulla Groenlandia rappresenti un errore, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo tra le nazioni. Questo intervento riflette l'impegno a mantenere rapporti equilibrati e collaborativi nel contesto internazionale.

(Agenzia Vista) Davos, 20 gennaio 2026 “Consideriamo il popolo degli Usa non solo come nostri alleati, ma come amici. Trascinarci in una pericolosa spirale discendente finirebbe solo per aiutare gli stessi avversari che entrambi siamo impegnati a tenere fuori dal nostro orizzonte strategico. Ecco perché i dazi aggiuntivi proposti sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data. L'Ue e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo commerciale lo scorso luglio. E in politica come negli affari, un accordo è un accordo. E quando gli amici si stringono la mano, deve pur significare qualcosa". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Davos.🔗 Leggi su Open.online

