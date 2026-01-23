Le nuove versioni elettriche di Volkswagen Transporter e Caravelle offrono maggiore autonomia e tempi di ricarica ridotti. Questi aggiornamenti rappresentano un passo importante verso una mobilità più sostenibile, mantenendo le caratteristiche di affidabilità e funzionalità che hanno reso i modelli di Wolfsburg apprezzati nel tempo. Un’opzione concreta per chi cerca veicoli commerciali efficienti e rispettosi dell’ambiente.

A circa un anno e mezzo dal debutto della settima generazione, i due storici commerciali Transporter (cargo puro) e Caravelle (per il trasporto passeggeri) hanno ricevuto un importante restyling sulle varianti elettriche. Tecnicamente si tratta del T6.1, costruito da Volkswagen ad Hannover in collaborazione con Ford, su base Transit Custom. Gli aggiornamenti intendono rafforzare l'efficienza e la versatilità dei due modelli, a supporto delle flotte professionali nel percorso verso una mobilità a minori emissioni. La capacità utilizzabile della batteria ad alta tensione passa da 64 a circa 70 kWh, consentendo un'autonomia fino a 380 km, pari a un incremento di circa il 13%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen Transporter e Caravelle, le novità elettriche

Volkswagen chiude la fabbrica di Dresda. Le "elettriche" non vendonoVolkswagen ha annunciato la chiusura della fabbrica di Dresda, interrompendo la produzione di veicoli nella storica sede tedesca.

Auto elettriche, l'Antitrust bacchetta Stellantis, Tesla, Byd e Volkswagen: "Più trasparenza sull'autonomia di percorrenza"L'Antitrust interviene sul mercato delle auto elettriche, chiedendo a Stellantis, Tesla, Byd e Volkswagen di garantire maggiore trasparenza sull’autonomia di percorrenza.

Volkswagen e-Transporter ed e-Caravelle, più autonomia e trazione integraleVolkswagen Veicoli Commerciali amplia e ottimizza la gamma dei modelli elettrici Transporter e Caravelle, introducendo una nuova batteria da 70 kWh netti, tempi di ricarica più rapidi e, per la prima ... ansa.it

Transporter e Caravelle, primo test - VIDEONon sarà come il passaggio dalla terza alla quarta generazione nel 1990, con l’addio al motore e alla trazione posteriore e la conversione al tutt’avanti, ma l’arrivo del settimo Volkswagen ... quattroruote.it

