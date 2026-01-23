Oggi, 23 gennaio 2026, Ruben Loftus-Cheek compie 30 anni. Il centrocampista inglese, alla sua terza stagione con il Milan, rappresenta un elemento importante nel reparto mediano. In questa occasione, il club rossonero e i tifosi gli rivolgono i migliori auguri, riconoscendo il suo contributo e la sua crescita all’interno della squadra. Un compleanno che sottolinea il percorso professionale di un calciatore ormai consolidato nel club.

Tempo ancora di calciomercato: il Milan ha chiuso il colpo Fullkrug e sarebbe concentrato sul rinnovo di Mike Maignan. Uno dei giocatori più chiacchierati in tema mercato per il Milan è Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista rossonera è stato di recente accostato all'Aston Villa, ma si parla anche di un possibile rinnovi. Oggi 23 gennaio 2026 l'ex Chelsea compie 30 anni. Ecco gli auguri del club rossonero. (fonte: acmilan.com) - È di Ruben Loftus-Cheek il secondo compleanno rossonero dell'anno solare, e non si tratta di una ricorrenza qualsiasi. Il centrocampista inglese, alla terza stagione con la maglia del Milan, raggiunge infatti oggi la cifra tonda compiendo 30 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Voci di mercato e non solo: Loftus-Cheek compie 30 anni. Gli auguri del Milan

Loftus-Cheek arma per il Milan: può fare quattro ruoli. E le voci di mercato …Ruben Loftus-Cheek si prepara a diventare una risorsa chiave per il Milan, grazie alla sua versatilità in campo.

Leggi anche: Milan, Allegri spegne le voci di mercato su Ricci: “Non si muove. Loftus-Cheek …”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta; Calciomercato 2026, le news e le trattative del 13 gennaio; Le notizie di calciomercato del 14 gennaio 2026: Robinio Vaz e Malen alla Roma, la Juve stringe per Mingueza; Il mercato di oggi: il Besiktas vede Tavares. Slitta l'arrivo di Bento al Genoa. Carrick allo United.

Cremonese, Johnsen risponde alle voci di mercato: il gol è un messagio anche a NicolaDennis Johnsen, esterno offensivo della Cremonese finito al centro di numerose voci di mercato (il Venezia sogna il suo ritorno in laguna, il Palermo lo ha messo nel mirino come possibile sostituto di ... m.tuttomercatoweb.com

Atalanta-Inter, più di una gara: voci di mercato su Ederson, Bellanova, Palestra e ScalviniAtalanta-Inter non sarà solo una sfida dal grande richiamo. Domenica alle 20.45 alla New Balance Arena (arbitra La Penna di Roma 1, al Var Abisso) sono attesi in tribuna agenti di mercato e dirigenti ... bergamo.corriere.it

La serata d'oro di Pisilli che allontana le voci di mercato #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

#Nkunku, ora ci siamo: le voci di mercato sono allontanate dal 18 stesso, il #Milan resta la priorità #MilanPress x.com