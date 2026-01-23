La mostra “Tina Modotti. L’opera”, aperta fino al 12 aprile a Palazzo della Penna, Centro per le arti contemporanee, propone un approfondimento sulla vita e le fotografie dell’artista. In occasione dell’esposizione, sono previsti visite guidate e laboratori rivolti a diversi pubblici, offrendo un’occasione per conoscere meglio il suo lavoro e il suo contributo nel panorama della fotografia e dell’arte.

Un fitto cartellone di iniziative collaterali arricchisce la mostra fotografica “ Tina Modotti. L’opera ” (nella foto) aperta fino al 12 aprile a Palazzo della Penna - Centro per le arti contemporanee. Gli appuntamenti vogliono far comprendere e riscoprire in pieno una figura tra le più affascinanti e poliedriche del Novecento. Così ogni sabato alle 17 ci sono le visite guidate, gratuite e incluse nel prezzo del biglietto. La prossima è domani, informazioni e prenotazioni allo 075.3745273 e alla mail: [email protected]. Da febbraio, sempre alle 17, si aggiungono la domenica visite guidate tematiche (gratuite) e laboratori (al costo di 10 euro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Visite e laboratori per la mostra su Tina Modotti

A Vasto si chiude il mese dedicato a Tina Modotti: "Unire arte e impegno civile, questo il messaggio che resta"A Vasto si conclude il mese dedicato a Tina Modotti, figura di spicco della fotografia del Novecento.

