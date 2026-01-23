Alessandro Rizza, nato nel 2008, si unisce al gruppo di Stellone, portando con sé tecnica, rapidità e determinazione. Il giovane attaccante rappresenta un esempio del percorso di crescita promosso dalla società, che punta a valorizzare i talenti emergenti. Con l’ingresso di Rizza, il team rafforza la propria rosa, condividendo l’obiettivo di sviluppare giovani promesse e consolidare una base solida per il futuro.

L’attaccante Alessandro Rizza, classe 2008, è solo uno dei tanti giovani che a partire da questa settimana si aggregherà al gruppo di Stellone. Acquistato a titolo definitivo dal Lascaris Pianezza, con un contratto che lo legherá in biancorosso fino al giugno 2028, Rizza rappresenta un importante colpo in prospettiva. Nel calcio dilettantistico giovanile piemontese ha già sbalordito tutti, mantenendo numeri da record. Dotato di tecnica e rapidità, in questa prima metà di stagione in Eccellenza ha già siglato tre gol in otto presenze. Nelle precedenti tre annate al Lascaris sono ben 104 le reti messe a segno tra Under 15, Under 16 e Under 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis, tecnica e rapidità: ecco il baby Rizza. Tornano alla base Bastianelli e Podrini

Argomenti discussi: Nuovi Rossignol Hero 2026/27: la tecnica che governa la velocità; Vis Pesaro, arriva a titolo definitivo il classe 2008 Alessandro Rizza. Accordi fino al 2028; Vis Pesaro, giovane prospetto in attacco: ecco Rizza

