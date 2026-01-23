Virtus Bologna-Stella Rossa oggi Eurolega basket 2026 | orario programma tv streaming

La Virtus Bologna si prepara ad affrontare la Stella Rossa Belgrado nella ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2025-2026. L’incontro si svolgerà oggi, venerdì 23 gennaio, alle ore 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, offrendo agli appassionati un’opportunità di seguire il match in modo semplice e affidabile.

Secondo impegno settimanale e anche casalingo per la Virtus Bologna in Eurolega, che oggi venerdì 23 gennaio torna in campo per affrontare alle ore 20:30 la Stella Rossa Belgrado nella ventiquattresima giornata della regular season 2025-2026. Le V-nere devono riscattare la sconfitta interna di mercoledì sera contro il Fenerbahce Istanbul (80-85) nonostante abbia lottato per larghi tratti del match, con Carsen Edwards ultimo ad arrendersi tra i suoi con ben 35 punti. 11-12 è il record dei bolognesi finora, che li colloca in undicesima posizione ancora in lotta per un posto ai play-in. La Stella Rossa arriva invece in Emilia dopo due vittorie consecutive esterne rispettivamente contro Olimpia Milano (96-104) e AS Monaco dopo un overtime (96-100), che hanno proiettato la squadra di coach Sasa Obradovic in decima piazza con 13-10 di score. 🔗 Leggi su Oasport.it

