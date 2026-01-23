Violenze in carcere agente confessa in aula Ho picchiato i detenuti mi vergogno Punitemi

Durante il processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Michele Vinciguerra, agente in pensione, ha confessato di aver commesso abusi sui detenuti, esprimendo pentimento e chiedendo di essere punito. La sua testimonianza rappresenta un momento importante nel procedimento giudiziario, offrendo un quadro più chiaro delle responsabilità e delle condizioni all’interno della struttura nel 2020.

È una testimonianza destinata a segnare una svolta nel maxi-processo sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020 quella resa in aula da Michele Vinciguerra, agente della polizia penitenziaria oggi in pensione. Per la prima volta, uno degli imputati ha ammesso.🔗 Leggi su Casertanews.it Violenze in carcere, agente imputato: “Ho picchiato detenuti, punitemi”Nel contesto del maxi-processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Michele Vinciguerra, agente penitenziario in pensione, ha ammesso di aver usato la forza sui detenuti durante le rivolte del 6 aprile 2020. Leggi anche: Violenze in carcere: ispettore imputato: “Colpii due detenuti ma ne ho difesi una decina” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Pestaggi nel carcere di Firenze, nove agenti condannati per tortura; Violenze a Sollicciano, la Corte d’appello: Fu tortura. Nove agenti condannati; Disordini in carcere. Agente aggredito; Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, gli agenti: C'erano due catene di comando. Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, gli agenti: «C'erano due catene di comando»È durata circa otto ore l'udienza del maxi processo sui pestaggi in carcere, avvenuti - secondo l'accusa - ai danni di alcuni detenuti da parte degli agenti ... ilmattino.it Violenze nel carcere di Sollicciano, in appello riconosciuta la tortura: tra le pene più alte quella per una ispettriceLe condanne in appello per torture nel carcere di Sollicciano. Pene fino a 5 anni per un'ispettrice e agenti penitenziari per violenze sui detenuti. ilfattoquotidiano.it VIOLENZE SU MOGLIE E FIGLIA, ARRESTATO UN UOMO IN VALSUGANA Arrestato in Valsugana un uomo residente nella zona, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trento su richiesta della Procura. L’indagi - facebook.com facebook Violenze sul padrone di casa, l’accusa chiede 11 anni di carcere. #aostasera #cronaca x.com

