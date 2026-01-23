Violenze in carcere agente confessa in aula Ho picchiato i detenuti mi vergogno Punitemi

Da casertanews.it 23 gen 2026

Durante il processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Michele Vinciguerra, agente in pensione, ha confessato di aver commesso abusi sui detenuti, esprimendo pentimento e chiedendo di essere punito. La sua testimonianza rappresenta un momento importante nel procedimento giudiziario, offrendo un quadro più chiaro delle responsabilità e delle condizioni all’interno della struttura nel 2020.

È una testimonianza destinata a segnare una svolta nel maxi-processo sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020 quella resa in aula da Michele Vinciguerra, agente della polizia penitenziaria oggi in pensione. Per la prima volta, uno degli imputati ha ammesso.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Violenze in carcere, agente imputato: “Ho picchiato detenuti, punitemi”Nel contesto del maxi-processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Michele Vinciguerra, agente penitenziario in pensione, ha ammesso di aver usato la forza sui detenuti durante le rivolte del 6 aprile 2020.

