Violenta due minorenni e fotografa gli abusi | fermato educatore di una casa di accoglienza

Un educatore di 35 anni di una casa di accoglienza in provincia di Salerno è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver commesso violenze su due minorenni e di aver fotografato gli abusi. L’indagine, che prosegue per chiarire la portata degli episodi, ha portato all’arresto dell’uomo, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei minori in strutture di assistenza.

Gli agenti della Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un uomo di 35 anni, educatore di una casa di accoglienza in provincia di Salerno.🔗 Leggi su Fanpage.it Abusi su minori in una casa di accoglienza: arrestato educatore a SalernoUn educatore di 35 anni, residente a Salerno, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di abusi su minori all’interno di una casa di accoglienza. Fermato educatore per violenza sessuale su minore in casa d’accoglienzaUn educatore è stato fermato per sospetto di violenza sessuale su un minore all’interno di una casa di accoglienza. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Violenza sessuale nei confronti di due minorenni: condannato professore livornese; Prof abusava di due studentesse minorenni e disabili: condannato a 9 anni e mezzo; Violenza sessuale su due minorenni: chiesti 9 anni di carcere per un 54enne; Botte per rubargli il portafoglio, cinque giovanissimi in manette: due sono minorenni. Ha violentato due studentesse disabili: prof condannato. Dovrà anche versare 80mila euroPer un insegnante di sostegno è scattata la misura cautelare in carcere. Attualmente si trova agli arresti domiciliari ed è stato sospeso dall'insegnamento ... today.it Violenta rapina all’autostazione di Brescia, cinque giovani arrestatiDue cittadini pakistani aggrediti e rapinati da un gruppo di giovanissimi. La polizia individua e blocca tutti i responsabili, tra cui due minorenni. quibrescia.it Brescia, violenta aggressione alla stazione dei pullman: rapinano e picchiano due uomini, cinque arresti. Un ferito grave, due arrestati sono minorenni. Coinvolti tre stranieri: avviate le procedure di espulsione Articolo nei commenti - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.