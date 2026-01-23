Vino Chianti fake oltre 2.500 contenuti illeciti individuati online negli ultimi sei mesi

Negli ultimi sei mesi sono stati rilevati oltre 2.500 contenuti online relativi a vino Chianti “fake”, tra cui kit per la produzione domestica, uso improprio della denominazione e prodotti trasformati non autorizzati. Queste attività rappresentano una minaccia per la qualità e l'autenticità del prodotto, evidenziando la necessità di un monitoraggio costante e di interventi mirati per tutelare il patrimonio enologico italiano.

Firenze, 23 gennaio 2026 – Kit per la produzione domestica del vino, uso improprio della denominazione, prodotti trasformati non autorizzati. Il Chianti è sempre nel mirino di chi opera in modo illegale, tanto che negli ultimi sei mesi, sono stati individuati online oltre 2.500 contenuti “fake”, ospitati su 411 siti. E’ quanto è emerso dal Report di Online Brand Protection – Overview 2025, commissionato dal Consorzio Vino Chianti, che fotografa con precisione la dimensione e la diffusione del fenomeno nel contesto digitale. L’attività di monitoraggio ha interessato l’intero ecosistema digitale, evidenziando come il nome Chianti venga utilizzato ben oltre il perimetro del vino a denominazione di origine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

