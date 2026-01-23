Vincite SuperEnalotto e Lotto in Lombardia | a Venegono un 5 regala 44mila euro

A Venegono, in Lombardia, un gratta e vinci ha regalato 44.000 euro, mentre continua l'attesa per il jackpot del SuperEnalotto, che questa sera raggiunge i 109 milioni di euro. La regione registra vincite significative in entrambi i giochi, confermando l'interesse e la partecipazione dei cittadini alle lotterie nazionali. Restate aggiornati con le ultime notizie sulle vincite e le opportunità di gioco nella zona.

Milano, 23 gennaio 2026 - Mentre continua la caccia al jackpo t del Superenalotto che questa sera vale quasi 110 milioni, per l'esattezza 109.800.000,00 euro, la Lombardia passa all’incasso per l’ estrazione di ieri giovedì 22 gennaio. Se ti fossi perso qualche estrazione consulta il nostro archivio. SuperEnalotto: un “5” da 44mila euro. Nell’ estrazione di giovedì 22 gennaio, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 44.708,44 euro a Busto Arsizio, in provincia di Varese, presso Smoking Line in via Milano, 2. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

