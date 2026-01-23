Vinci incendio in una legnaia Trovato il corpo carbonizzato di una persona

Nella serata di ieri, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Vinci, in via di Faltognano, per un incendio che ha coinvolto una legnaia. Durante l’intervento, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una persona. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti dalle ore 20:10 nel comune di Vinci in via di Faltognano, per un incendio di una legnaia.Sul posto inviata una squadra e due autobotti di cui una inviata dal distaccamento di Firenze-Ovest. I vigili del fuoco hanno operato per estinguere.

