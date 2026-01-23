Vincenzo Schettini | Bocciare un ragazzo non è facile i professori non lo fanno con la coscienza leggera ma i genitori ricorrono agli avvocati È un messaggio brutto per i figli

Vincenzo Schettini, docente e creatore del progetto “La Fisica che ci piace”, affronta il tema della bocciatura scolastica nel podcast “Passa dal BSMT” condotto da Gianluca Gazzoli. Il professore spiega che la decisione di non ammettere uno studente all’anno successivo rappresenta un momento delicato per il consiglio di classe. “Quando si arriva a bocciare un ragazzo non è che lo si boccia così e te ne vai con la coscienza leggera”, dichiara Schettini. Il docente sottolinea che oggi la bocciatura avviene con minore frequenza rispetto al passato. Lo studente deve accumulare numerose insufficienze, la scuola deve inviare molteplici comunicazioni alle famiglie e il coordinatore di classe deve contattare telefonicamente i genitori.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: “Con ChatGpt ho una relazione tossica, mi ha fatto bocciare agli esami di giurisprudenza, ma a volte è la mia psicologa”: lo rivela Kim Kardashian

Vincenzo Schettini e la lezione agli insegnanti: “Raccontate la materia in modo naturale, senza spocchia. Trasmettere passione, non voti”Vincenzo Schettini, noto per il suo approccio autentico all'insegnamento, invita gli insegnanti a comunicare la materia in modo naturale e coinvolgente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Nel racconto più personale condiviso al BSMT, il prof. Vincenzo Schettini ha ripercorso il momento in cui ha detto ai suoi genitori di essere omosessuale, la reazione durissima del padre, le scuse e il tempo necessario per riappacificarsi. Episodio completo qui facebook

Vincenzo Schettini non usa mezzi termini quando si trova davanti Gianluca Gazzoli nel podcast "Passa dal BSMT". Il docente e creatore di "La Fisica che ci piace" affronta uno dei temi più delicati del sistema scolastico: il deterioramento del rapporto tr… x.com