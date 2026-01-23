Vinca il Sì al referendum sulla giustizia Ma la partita dev’essere leale

È importante che il risultato del referendum sulla giustizia sia chiaro e condiviso, ma la partita deve svolgersi in modo corretto e trasparente. La lealtà nel confronto è fondamentale per mantenere fiducia e rispetto tra tutte le parti coinvolte. Solo attraverso un dialogo serio e rispettoso si potranno affrontare le questioni complesse legate alla riforma, garantendo un processo equilibrato e giusto per tutti.

Tengo molto a che il Sì vinca, ma la partita dev’essere leale. Perciò. Con dispiacere, ho il dovere di informare il Comitato per il No che proprio sicuro non sono, ma mi pare di aver ricevuto una cassetta di vino dal ministro Nordio. Oplà, perché? Con quali soldi l’avrebbe comprata? E soldi di chi? Suoi? Nostri? Peculato, forse? Mah! La cassetta l’ho bevuta, mi par di ricordare. Il corpo del reato magari è svanito. O forse no. Non so, mi pare di sì. Dico meglio, propenderei decisamente per il sì. Sono pronto a raccontare tutto a un giornale passabilmente progressista. Niente domande. Dovrebbe risultare sufficiente, all’Anm e all’onorevole Serracchiani, per dar vita a una campagna di giustizia e verità con prove tali che il dottor Gratteri se le sogna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Vinca il Sì al referendum sulla giustizia. Ma la partita dev’essere leale “Referendum sulla giustizia, l’appello dell’avvocato Leo: “Basta offese, serve un confronto leale”L’avvocato Leo invita a un confronto sereno sul referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Leggi anche: Referendum sulla giustizia, si voterà in due giorni: ecco quando potrebbe essere La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Votare sì o no al referendum sulla giustizia | VIVAVOCE Argomenti discussi: Referendum giustizia, superate le 500mila firme online. Conte esulta: Risultato incredibile; Referendum. L'intervista ad Aldo Truncè: Votare Sì per cambiare il sistema giustizia e avere un giusto processo; Manfredonia, la Provincia dice sì allo screening VIncA sull’area Natura 2000; Volley, Trento ritrova il sorriso: Milano travolta 3-0 con Faure protagonista. Spiegazione Referendum sulla Giustizia: cosa prevede, cosa cambia se vince il sì e perché non c'è il quorumReferendum costituzionale confermativo sulla riforma della Giustizia il 22 e il 23 marzo. Cosa succede se vince il sì. Tutto quello che c'è da sapere ... virgilio.it Referendum sulla Giustizia, chi vince nei sondaggi: quanto pesano i Sì e i No alla riforma NordioProsegue la campagna referendaria sulla riforma della Giustizia di Nordio: secondo l'ultimo sondaggio Emg i No salgono leggermente di più dei Sì ... fanpage.it Referendum Giustizia Gli italiani sono favorevoli, ma perché vinca il SÌ: è fondamentale andare a votare è un referendum confermativo non c’è quorum La partecipazione è la chiave per avere finalmente una giustizia più giusta, più equilibrata e - facebook.com facebook

